Dagli inviati Dal Viola Park: la Fiorentina sposta l'allenamento nel pomeriggio. In campo alle 16

Era previsto per stamani il ritorno in campo della squadra viola per il primo allenamento al Viola Park. Come raccolto dalla nostra redazione, nelle ultime ore, sarebbe stato invece deciso di spostare l'allenamento nel pomeriggio alle ore 16. Interessante sarà capire se sarà Pioli a dirigere l'allenamento o ancora il suo staff, come accaduto ieri nell'allenamento in palestra. Vista la difficoltà delle dimissioni da parte del tecnico gigliato, tutto dipenderà dal raggiungimento o meno della potenziale buonuscita sulla quale sta lavorando, da ieri sera, la società viola.