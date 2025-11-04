Dagli inviati
Dal Viola Park: la Fiorentina sposta l'allenamento nel pomeriggio. In campo alle 16
FirenzeViola.it
Era previsto per stamani il ritorno in campo della squadra viola per il primo allenamento al Viola Park. Come raccolto dalla nostra redazione, nelle ultime ore, sarebbe stato invece deciso di spostare l'allenamento nel pomeriggio alle ore 16. Interessante sarà capire se sarà Pioli a dirigere l'allenamento o ancora il suo staff, come accaduto ieri nell'allenamento in palestra. Vista la difficoltà delle dimissioni da parte del tecnico gigliato, tutto dipenderà dal raggiungimento o meno della potenziale buonuscita sulla quale sta lavorando, da ieri sera, la società viola.
Serve un Ds che non sbagli l'allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Serve un Ds che non sbagli l'allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Pioli in panchina a Mainz? Lo stallo continua. E domani potrebbe essere protagonista in conferenza
Una squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
