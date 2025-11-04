Dagli inviati

Dal Viola Park: la Fiorentina sposta l'allenamento nel pomeriggio. In campo alle 16

Dal Viola Park: la Fiorentina sposta l'allenamento nel pomeriggio. In campo alle 16FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 10:55Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato - A. Giannattasio

Era previsto per stamani il ritorno in campo della squadra viola per il primo allenamento al Viola Park. Come raccolto dalla nostra redazione, nelle ultime ore, sarebbe stato invece deciso di spostare l'allenamento nel pomeriggio alle ore 16. Interessante sarà capire se sarà Pioli a dirigere l'allenamento o ancora il suo staff, come accaduto ieri nell'allenamento in palestra. Vista la difficoltà delle dimissioni da parte del tecnico gigliato, tutto dipenderà dal raggiungimento o meno della potenziale buonuscita sulla quale sta lavorando, da ieri sera, la società viola.