LA NAZIONE, Schiaffi turchi e crollo viola

Volenterosa per 55’. Sfortunata per 1’. Confusionaria e in confusione per 90’. Ma quello che alla fine conta, sconfitta. La Fiorentina torna dal ’Fatih Terim’ di Istanbul con un ko sanguinoso e pesantissimo con il Basaksehir. Rovescio che complica il cammino in Conference League, ma soprattutto apre scenari impensabili alla vigilia. Perché almeno fino al primo gol la Fiorentina, pur tirando ancora una volta quasi mai, non aveva rischiato granchè. Confusionaria, dicevamo soprattutto in avanti dove è continuata a mancare la scintilla giusta per innescare i finalizzatori. O meglio, i centravanti part time, ’vittime’ di un’altra staffetta. Cabral nel primo tempo, Jovic nella ripresa, hanno inseguito spesso solo con lo sguardo i palloni che sfrecciano nei loro pressi. Il tempo per riflettere è poco, con decisioni di pancia da evitare, soprattutto alla vigilia di un’altra partita e una lunga sosta utile a tutti. Un cambio di rotta, però, non è più rimandabile per non compromettere tutto. A riportartlo è La Nazione.