LA NAZIONE, Rocco in silenzio: ecco chi rischia

La Nazione in edicola stamani, si concentra sulla giornata vissuta ieri da Rocco Commisso, ma anche dalla Fiorentina in generale. Una giornata di riflessione, di silenzio e di decompressione, dopo una gara che rimarrà negli annali a lungo. Rocco Commisso è rimasto in disparte, non che si sia allontanato dalle questioni della squadra. Il patron ha seguito la conferenza di Dario Nardella sullo stadio, via Internet, per appuntarsi ciò di cui si dovrà discutere nei prossimi giorni. Tutti sono sotto osservazione, quindi a rischio. Il presidente prenderà, senza avventatezza, le proprie decisioni. I primi dialoghi saranno con i dirigenti, per capire come muoversi sul mercato. Coi giocatori, invece, probabilmente farà un faccia a faccia singolare già da oggi.