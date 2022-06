LA NAZIONE, Ad un passo il rinnovo di Saponara

Come riportato da La Nazione ieri la giornata del centro sportivo ha raccontato comunque un paio di notizie interessanti. L’agente di Riccardo Saponara, Luca Puccinelli, ha fatto visita a Pradè e Barone. Sul tavolo il rinnovo del numero 8 viola, chiesto anche dallo stesso Italiano, vero e proprio mentore dell’ex trequartista trasformatosi in esterno. Saponara ha sul tavolo alcune offerte (anche di club esteri) ma vorrebbe rimanere in viola. Mancano alcuni dettagli da limare, ma alla fine la fumata bianca arriverà.