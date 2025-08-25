La moviola di Cagliari-Fiorentina: qualche difficoltà per Sozza, giusto non dare il rigore ai sardi

vedi letture

Il Corriere dello Sport si concentra sulla moviola della gara tra Cagliari e Fiorentina e giudica l'operato di Simone Sozza con la sufficienza. L'arbitro ha avuto qualche difficoltà: tante proteste, a volte troppe, su qualsiasi decisione, soprattutto nel finale di gara. L’arbitro internazionale di Seregno non agevola, la linea disciplinare non sembra essere sempre lineare. Chiude la sua prima in Serie A con addirittura 32 falli fischiati e 6 ammoniti. Chiede un rigore il Cagliari per un tocco di braccio destro di Comuzzo sul colpo di tacco di Luperto seguente alla punizione di Esposito: braccio al corpo, in chiusura, corretto far proseguire.

Anche per La Gazzetta dello Sport la partita non è stata semplice per Sozza che però è riuscito a tenere in pugno. Al 21’ salvataggio proprio sulla riga di Gosens con la palla che stava per entrare in porta sul colpo di testa di Folorunsho. A fine primo tempo proteste del Cagliari per un mani di Comuzzo: ma il braccio è in posizione congrua e la palla è inaspettata. Gli animi si scaldano nella ripresa ma Sozza non va in difficoltà. Alla fine il voto è di 6,5 in pagella.