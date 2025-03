FirenzeViola La miniera della Primavera in chiave prima squadra: un filo rosso mai così forte

Che mai come quest'anno la Fiorentina Primavera sia stata (e sia tuttora) un serbatoio prezioso in ottica prima squadra è un dato di fatto. Lo si evince dalla lista dei convocati emessa poche ore fa in vista della gara dei viola di domani a Napoli, dove è presente il 2006 Caprini, ma lo si è visto ancora meglio nell'elenco dei giocatori che mercoledì sono volati ad Atene, visto che tra i soliti "big" erano presenti - oltre all'attaccante - anche il centrocampista Harder e il centrale difensivo Baroncelli. Un connubio tra grandi e giovani che funziona alla grande, in virtù anche della storica amicizia che lega da tempo Daniele Galloppa (tecnico dell'Under-20) e Raffaele Palladino, compagni di squadra per svariate stagioni al Parma.

Un lungo elenco

A conti fatti, dopo la fase di preparazione estiva che ha visto tanti baby lavorare a stretto contatto con Ranieri e soci, sono già stati tre i calciatori che hanno potuto fin qui fare il loro esordio tra i professionisti: Rubino contro il Genoa, Harder contro il Lask e Caprini contro l'Inter. A tutto questo si aggiunge anche la grande valorizzazione che in questa stagione ha visto protagonista Pietro Comuzzo, talento cresciuto nel vivaio viola (in particolare proprio sotto le mani di Galloppa) ed esploso grazie alla fiducia da parte di Palladino di cui il giocatore ha potuto beneficiare. Per non parlare dei progressi che, in Serie B, sta facendo Fortini con la maglia della Juve Stabia, altro talento passato tra le mani dei due tecnici.

I nuovi volti

Ma sono altri i giocatori dell'Under-20 che nel prossimo futuro l'allenatore della prima squadra potrebbe prendere in esame, per la soddisfazione dello staff della Primavera e del responsabile del settore giovanile Valentino Angeloni, che ha curato in prima persona la costruzione di una squadra marcatamente italiana (e toscana) che da inizio anno è ai vertici della classifica del campionato: i prossimi nomi sono quelli di Braschi (il bomber che con la rete di oggi alla Juventus ha toccato quota 12 gol stagionali) ma anche quello di Scuderi, terzino sinistro che con la sua corsa e la sua tecnica ha già rubato l'occhio a tutti: prova ne siano i due assist messi a referto oggi.