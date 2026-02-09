In cauda venenum, la Fiorentina e i finali terribili: il punto di Repubblica

In cauda venenum - dal latino "il veleno è nella coda - è la locuzione che secondo l'edizione odierna di Repubblica la Fiorentina ha fatto sua per questo campionato in piena zona salvezza, gettando via, attraverso gol presi oltre il novantesimo, dieci punti che adesso darebbero alla classifica tutto un altro senso e allontanerebbero non di poco la paura di retrocedere. Il dato dei gol presi nel recupero si arricchisce poi di un altro aspetto, abbastanza clamoroso sempre in negativo: la Fiorentina ha perso 22 punti da situazioni di vantaggio, la peggior squadra di Italia in tal senso.

I fatti inchiodano il gruppo alle proprie responsabilità, evidenti e palesi e sancite dal coro «Tirate fuori le p…e» cantato dalla curva a fine partita. Uno spogliatoio in cui l’analisi dei minuti finali varia tra chi ha iniziato l’anno e gioca a Firenze da un po’ e chi è appena arrivato