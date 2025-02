La follia a San Siro per i tifosi della Fiorentina: il parcheggio costa più del biglietto

vedi letture

Se Atene piange, Sparta non ride. Se per una volta il caro biglietti nella trasferta di Milano per Inter-Fiorentina di Lunedi sera non si sentirà, fa restare attoniti il prezzo del parcheggio ospiti.

Dopo i prezzi esagerati di Roma con la Lazio e Monza, rispettivamente 40 e 32 Euro (senza commissioni), per i tifosi viola il ticket del Terzo Anello Blu di San Siro costerà 21,73 euro. Un prezzo onesto nel mondo del calcio e della Serie A di oggi, anche più di tanti prezzi messi all’Artemio Franchi durante questa stagione di lavori come, ad esempio, i 35 euro contro il Napoli.

La protesta di Roma della Curva Fiesole, così come quella di tante altre realtà, è da considerarsi sacrosanta. Tra stadi obsoleti per il 2025, pochi confort e una visibilità del campo decente solo in alcune sparute realtà della massima serie, per i settori ospiti serve immediatamente un blocco al prezzo del biglietto. Un limite, oltre al quale, le società non possono spingersi.

Questo però deve succedere anche per il parcheggio, o comunque sicuramente servirà accortezza. Se un tifoso della Fiorentina volesse riservarsi un posto auto nel grande piazzale del Settore Ospiti di San Siro per la partita di Lunedi contro l’Inter, dovrebbe versare ben 37 Euro.

Si avete letto bene, 37 Euro. 71641.99 mila Lire. Per parcheggiare la macchina. In tanti stadi il parcheggio adiacente al settore ospiti è gratis, in altri si paga 10 euro come a Monza, ma 37 Euro sono una cifra fuori dal mondo visto che uno parcheggiasse intorno a San Siro il parcheggio negli stalli blu consentiti è di 1,20 Euro all’ora.

L’unica speranza è che, non acquistandolo in anticipo, il costo sul posto possa essere minore. Al momento, invece, se uno seguisse la procedura direttamente dal sito dell’Inter si troverebbe la schermata di ParkForFun.com con un unico prezzo: 37 Euro. Per una volta ci sarà un prezzo congruo al settore ospiti, la possibilità di fare una trasferta senza tessera ma un costo per il parcheggio da nababbi.

P.S Colpisce come il prezzo per le partite dell’Inter contro Fiorentina e Genoa è di 37 Euro, mentre quello contro la Lazio di soli 19 Euro. Vedendo i costi anche dello stesso parcheggio per quando il Milan gioca in casa, il problema potrebbe riproporsi. E questo è un problema.