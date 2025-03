FirenzeViola La Fiorentina trova il tris, ma il Var annulla: cancellato il gol di Moreno

Da 0-2 a 3-2, la Fiorentina la ribalta a fine primo tempo, ma solo per un istante: dopo aver sofferto in avvio di gara, andando sotto per due volte, i viola raddrizzano la gara in due minuti (reti di Beltran e Fagioli) e arrivano anche a sorpassare il Pana con Matias Moreno, salvo poi vedersi annullato i terzo gol dalla revisione Var: sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto al 43' il pallone viene scodellato in mezzo da Rolando Mandragora per il colpo di testa di Comuzzo, che colpisce il palo prima che proprio Moreno ribadisca in rete. Sul colpo di testa di Comuzzo, al momento dell'impatto col pallone del centrale classe 2005, l'argentino (che spingerà poi in porta la sfera) era in posizione di offside.

Dopo un breve review Var l'arbitro comunica la decisione presa dagli assistenti al monitor e annulla tutto, si rimane sul punteggio di 2-2 ad Atene.