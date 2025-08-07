La Fiorentina sfiora la top 20 nel ranking Uefa: Juve, Lazio e Napoli alle spalle dei viola
La Fiorentina sfiora la top 20 nella classifica del ranking Uefa aggiornata oggi dalla federazione europea. In una lista dove il Real Madrid è primissimo con 117.500 punti, con il Bayern Monaco secondo con 108.250 e l'Inter terza con 107.250, i viola si assestano al 21° posto con un totale di 62.000 punti.
Davanti al club di Commisso, oltre all'Inter terza, ci sono anche la Roma al decimo posto (80.500), il Milan al 19° posto (66.000) e l'Atalanta al 20 ° posto (65.000). Alle spalle invece "vittime" eccellenti dell'aggiornamento della lista ci sono la Lazio al 25° posto (59.000), la Juventus al 32° posto (53.250) e il Napoli al 35° posto (51.000).
La classifica UEFA riflette le performance europee degli ultimi cinque anni, con i viola che negli ultimi 3 anni sono arrivati con continuità nella fase conclusiva della Conference League guadagnando una posizione ottimale anche in chiave eventuali sorteggi futuri non solo per la stessa Conference ma anche per Europa League e Champions.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati