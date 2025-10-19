La Fiorentina riparte da Milano, serve una notte da campioni

vedi letture

Ci siamo, oggi riparte anche la Serie A della Fiorentina. I viola saranno attesi dalla complicatissima trasferta di San Siro contro il Milan ma al di là della caratura dell'avversario, come sottolineato da La Nazione, la formazione di Pioli non potrà fallire. Subito un test importante per i gigliati che dovranno provare a mettere in campo tutto quel potenziale, ancora inespresso, che in estate si pensava la squadra potesse avere visti gli ingenti investimenti in sede di mercato. La Fiorentina dovrà rispondere sul campo alle critiche, dovrà di mostrare di essere squadra, dovrà iniziare a darsi un gioco e fare tutto ciò che dalla partita di Cagliari ad oggi non è riuscita a far vedere.

Dovrà dimostrare anche Stefano Pioli che la scelta estiva dei dirigenti di puntare su di lui è stata la scelta giusta. E quale migliore occasione della sfida in panchina con Massimiliano Allegri. Tanto del match del Meazza passerà anche da come i due tecnici prepareranno la gara. La Fiorentina dovrà essere se stessa e sfruttare al meglio le sue caratteristche migliori, ovvero il gioco sulle fasce e l'aggressività. Poi la speranza è che davanti inizino a segnare anche le punte.