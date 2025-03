La Fiorentina Primavera perde ancora: al Viola Park passa la Juventus 4-2

La Fiorentina Primavera perde ancora e stavolta è la Juventus ad uscire con i 3 punti dalla sfida contro i viola dei pari età. Dopo Sassuolo e Inter, è la terza sconfitta consecutiva per i ragazzi di Galloppa che cadono 4-2 al Viola Park contro i bianconeri. Il primo tempo si era chiuso sul punteggio di 1-0 per gli ospiti, abili a sfruttare un contropiede con Vacca in una prima frazione piuttosto equilibrata. Poi nel secondo tempo la partita si impenna: la Juventus va sul 2-0 quasi subito con un altro contropiede stavolta chiuso in rete da Boufandar, poi la Fiorentina prova a reagire con la rete di Kouadio dopo i cambi operati da Galloppa.

La gioia viola dura però solo qualche minuto prima che ancora una volta Vacca e Boufandar facciano impazzire la difesa viola bucata alla fine da Biliboc. Sul punteggio di 3-1 la Fiorentina non demorde e prova ad accorciare ancora con Braschi che segna sugli sviluppi di una punizione battuta da Rubino, a pochi minuti dal termine però arriva la doccia fredda definitiva: Merola supera Kouadio in area e chiude la sfida sul punteggio di 4-2.

La Juventus accorcia così proprio sulla Fiorentina arrivando a sette punti di distanza, mentre la squadra di Galloppa resta al quarto posto ad un punto dal Sassuolo terzo, a 2 dall'Inter seconda e a 5 dalla Roma prima. Queste ultime due devono però ancora giocare il loro turno.

Questo il tabellino della sfida.

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Balbo (52' Kouadio), Romani, Baroncelli, Scuderi; Ievoli (71' Gudelevicius), Harder, Keita (52' Mazzeo); Bertolini (71' Presta), Braschi, Rubino. Allenatore: Galloppa.

JUVENTUS: Radu; Boufandar, Crapisto, Vacca, Verde, Pagnucco, Biliboc (71' Ventre), Rizzo (60' Montero), Ngana (60' Ripani), Djahl (71' Merola), Savio. Allenatore: Magnanelli.

Reti: Vacca (J), Boufandar (J), Kouadio (F), Biliboc (J), Braschi (F), Merola (J)