La Fiorentina Femminile torna alla vittoria: battuto 1-0 il Como. Champions a -5
FirenzeViola.it
Dopo oltre due mesi d’attesa, la Fiorentina Femminile è tornata alla vittoria battendo per 1-0 al Viola Park il Como nello scontro diretto di metà classifica: a decidere la sfida una rete realizzata su calcio di rigore da Bredgaard, che dagli undici metri non ha lasciato scampo al portiere avversario (il penalty era stato assegnato in virtù di un fallo di mano rivisto al Var).
Grazie a questo risultato, la Fiorentina è salita al sesto posto a quota 30 punti in classifica, a -5 dalla zona Champions, ovvero l’ultimo (difficilissimo) obiettivo che la formazione di Pinones-Arce proverà a raggiungere all’interno di una stagione che resta assai modesta.
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
Copertina
Alberto PolverosiFiorentina, prima la salvezza poi le grandi manovre. Il primo passo tocca alla proprietà: rilancio, rientro o gestione?
Luciana MagistratoFirenzeViolaVerso Roma-Fiorentina: Piccoli al lavoro per recuperare, il punto sugli infortunati
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com