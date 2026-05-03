La Fiorentina Femminile torna alla vittoria: battuto 1-0 il Como. Champions a -5

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Dopo oltre due mesi d’attesa, la Fiorentina Femminile è tornata alla vittoria battendo per 1-0 al Viola Park il Como nello scontro diretto di metà classifica: a decidere la sfida una rete realizzata su calcio di rigore da Bredgaard, che dagli undici metri non ha lasciato scampo al portiere avversario (il penalty era stato assegnato in virtù di un fallo di mano rivisto al Var).

Grazie a questo risultato, la Fiorentina è salita al sesto posto a quota 30 punti in classifica, a -5 dalla zona Champions, ovvero l’ultimo (difficilissimo) obiettivo che la formazione di Pinones-Arce proverà a raggiungere all’interno di una stagione che resta assai modesta.