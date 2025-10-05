Dagli inviati
Fiorentina-Roma 1-2, Cristante ribalta il risultato: gol di testa del capitano giallorosso
FirenzeViola.it
La ribalta in tre minuti la Roma con un gran colpo di testa di Cristante sul corner battuto da Soulé, con il centrocampista italiano che anticipa Mandragora e infila la palla alle spalle di un De Gea, per una volta, non impeccabile.
Fiorentina-Roma è anche Pioli contro Gasp. Viola in cerca di una svolta, e di un'identità chiara
