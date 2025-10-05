Dagli inviati

Fiorentina-Roma 1-1, dura 7 minuti il vantaggio viola: pareggia subito Soulé

Fiorentina-Roma 1-1, dura 7 minuti il vantaggio viola: pareggia subito SouléFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:27Primo Piano
di Redazione FV

Ci mette appena sette minuti la Roma a trovare il gol del pareggio, con Soulé che al 22’ trafigge De Gea con un bel tiro a giro al limite dell’area al termine di una bella azione corale tra l’argentino e Dovbyk. Prima azione e primo gol per i giallorossi.