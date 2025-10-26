Dagli inviati

La Fiorentina è arrivata la Franchi: l'arrivo della squadra di pullman prima della gara

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Fiorentina-Bologna, partita valida per la ottava giornata di Serie A in programma alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La squadra viola è arrivata nell'impianto che ospiterà la sfida circa dieci minuti fa a bordo del consueto pullman griffato di viola. Questo il video che mostra la discesa dei calciatori viola tra le centinaia di presenti che hanno provato a caricare la squadra. 