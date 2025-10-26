Dagli inviati
La Fiorentina è arrivata la Franchi: l'arrivo della squadra di pullman prima della gara
FirenzeViola.it
Manca sempre meno al fischio d'inizio di Fiorentina-Bologna, partita valida per la ottava giornata di Serie A in programma alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La squadra viola è arrivata nell'impianto che ospiterà la sfida circa dieci minuti fa a bordo del consueto pullman griffato di viola. Questo il video che mostra la discesa dei calciatori viola tra le centinaia di presenti che hanno provato a caricare la squadra.
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiLa Fiorentina è arrivata la Franchi: l'arrivo della squadra di pullman prima della gara
Il Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derbydi Tommaso Loreto
Le più lette
2 Il Bologna un esame da non fallire. Dall’Austria rimbalza la questione offensiva, ma in questo momento servono i punti. Raffaello e il suo derby
Copertina
Alberto PolverosiVienna sarà la svolta come la Lazio un anno fa? Pioli spera nella... ripresina. Attenzione a Orsolini, il capocannoniere della Serie A
Luca CalamaiLa squadra è con Pioli. Ndour titolare in campionato. Dzeko invoca giustamente le due punte. Ora Kean per battere il Bologna. Anche senza la Fiesole nuova il Centenario può diventare un momento magico
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com