FirenzeViola La Fiorentina crolla 3-1 con il Napoli. I viola si svegliano solo alla fine

vedi letture

La Fiorentina crolla in casa con il Napoli e perde 3-1 contro i Campioni d'Italia in carica in una partita mai davvero in discussione che apre molti dubbi sulla squadra di Pioli. Il primo tempo è totalmente a tinte azzurre grazie alle reti di De Bruyne (su rigore) e Hojlund che ha fatto impazzire Pongracic finché non è stato sostituito. Nel secondo tempo la musica non cambia e gli ospiti si portano sul 3-0 grazie a Beukema su assist di Anguissa.

A quel punto la squadra di Conte toglie il piede dall'acceleratore e la Fiorentina riemerge creando tante occasioni e riaprendo la gara con una rete in mischia di Ranieri. Due parate di Milinkovic-Savic su Fazzini e Piccoli però sigillano il risultato, i tre punti tornano meritatamente a Napoli visto che tra i migliori per la Fiorentina c'è stato De Gea, provvidenziale in almeno 3-4 occasioni. La squadra viola resta a 2 punti in classifica, i partenopei agganciano la Juventus al primo posto.