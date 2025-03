La coreografia multata, il dibattito resta aperto mentre il club attende di capire se fare ricorso o meno

vedi letture

Una multa da 50.000 euro e una diffida nei confronti del settore dove si è palesata una scritta oltraggiosa in occasione di Fiorentina-Juventus. E’ questa la decisione del Giudice Sportivo in merito a un argomento di cui si continua a discutere, scelta diversa rispetto al passato quando in occasione dei derby di Roma e Milano identico messaggio non era stato punito. Mentre la Lega aveva informalmente espresso solidarietà al club bianconero, che di contro aveva chiesto chiarimenti a Federcalcio e Lega oltre che alla Questura di Firenze chiedendo l’individuazione dei responsabili, la Fiorentina resta sorpresa dalla multa comminata pur rimandando a sedi e luoghi appropriati eventuali ed ulteriori riflessioni sull'ipotesi di un ricorso.

Di certo l’intervento del Giudice Sportivo alimenta unche continuerà a restaretra chi ha letto nella coreografia in questione un linguaggio da, e per questo comunque accettabile, e chi avrebbe preferitoche in passato hanno contraddistinto molti messaggi lanciati dalla curva viola.