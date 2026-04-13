La classifica di Serie A: Fiorentina di nuovo 15esima a 35 punti

La classifica di Serie A: Fiorentina di nuovo 15esima a 35 puntiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 22:52Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina vince e tira un altro sospiro di sollievo salendo così a +8 sul terzultimo posto. Grazie al successo contro la Lazio, i viola si portano a quota 35 punti, con la salvezza che è sempre più vicina. Di seguito la graduatori aggiornata di Serie A dopo tutte le gare del 32° turno:

Inter 75 (32 partite giocate)
Napoli 66 (32)
Milan 63 (32)
Juventus 60 (32)
Como 58 (32)
Roma 57 (32)
Atalanta 53 (32)
Bologna 48 (32)
Lazio 44 (32)
Udinese 43 (32)
Sassuolo 42 (32)
Torino 39 (32)
Genoa 36 (32)
Parma 36 (32)
Fiorentina 35 (32)
Cagliari 33 (32)
Cremonese 27 (32)
Lecce 27 (32)
Verona 18 (32)
Pisa 18 (32)