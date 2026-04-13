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Fiorentina-Lazio 1-0, Mandragora rischia su Noslin. Poi entra Pongracic

Fiorentina-Lazio 1-0, Mandragora rischia su Noslin. Poi entra PongracicFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:19Primo Piano
di Redazione FV

Episodio chiave attorno alla mezz'ora del secondo tempo. Pestone di Mandragora su Noslin dentro l'area di rigore viola, la Lazio reclama il penalty. L'arbitro Fabbri va alla revisione Var che dura diversi minuti, ma alla fine non concede il tiro dal dischetto ai biancocelesti. Giudicata simulazione, quella dell'attaccante di Sarri.

Pochi istanti dopo fa il suo ingresso Pongracic, che torna a piazzarsi in difesa accanto a Ranieri. Esce un applaudito Rugani.