FirenzeViola Fiorentina-Lazio 1-0, viola avanti a fine primo tempo: decide il colpo di testa di Gosens

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La Fiorentina chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 al Franchi contro la Lazio e lo fa grazie ad un colpo di testa di Gosens e a un paio di parate, una su Zaccagni davvero di grandissimo livello, da parte di David De Gea. In avvio di partita la squadra viola ha offerto ben poco a livello di gioco e di occasioni con la Lazio che ha avuto non solo più predominio territoriale ma anche maggior predominio in quanto a produzione offensiva.

La rete che ha stappato il match e che per il momento lo decide è arrivata al 28', con Gosens che di testa, su assist di Harrison dalla destra, ha anticipato Lazzari indirizzando la palla alla sinistra della porta difesa da Motta. Dopo il gol la Fiorentina è cresciuta in autostima e con alcune contropiedi pericolosi ha messo in difficoltà la retroguardia biancoceleste.