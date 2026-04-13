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Fiorentina-Lazio 1-0, ovazione per Gosens. Ratkov impegna De Gea, torna Solomon
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Standing ovation per Robin Gosens. Il tedesco esce al 78' della sfida tra Fiorentina e Lazio applauditissimo - scuotendo anche la testa, probabilmente perché voglioso di restare in campo -, autore di una prestazione pregevole anche al di là della rete che sta decidendo il match. Al suo posto Luis Balbo.
Passano pochi minuti e arriva una grande palla gol per i biancocelesti, con Tavares che disegna un buon cross per il neoentrato Ratkov: De Gea risponde presente, poi è la difesa viola a liberare la sfera. Infine, è Manor Solomon a strappare gli applausi del Franchi, dopo il rientro in campo a seguito dell'infortunio. Esce, al suo posto, un applaudito Fazzini.
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