L'opinione di Ferrara: "Imbarazzo sì, condanna no. Squadra fragile"

"Non è una condanna, ma che imbarazzo per il non gioco di una Fiorentina che prende due schiaffi, ne restituisce due, e poi sparisce, come (quasi) sempre". Si apre così l'editoriale, a firma di Benedetto Ferrara, sulle colonne del quotidiano La Nazione. Il noto giornalista fiorentino continua parlando delle fragilità della formazione gigliata, delle buone prestazioni di Fagioli e Gosens e della scelta di inserire Terracciano: "Mentalmente la Fiorentina è fragile, quasi mai dominante, obbligata ad un calcio passivo, assecondando la filosofia del tecnico. Giusto sottolineare la prova di due giocatori di altro livello, il primo è il solito Gosens mente il secondo si chiama Nicolò Fagioli. Infine il caso Terracciano.

In sintesi: non è stato lui a mettersi in formazione. Punto". Infine, chiude Ferrara: "Risultato ribaltabile giovedì prossimo. Ma questo non basta per sorridere".