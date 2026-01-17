FirenzeViola

Morte Commisso, Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente domani

Oggi alle 11:13Primo Piano
di Redazione FV

La gara Bologna-Fiorentina non sarà rinviata e dunque si giocherà regolarmente alle 15. E' quanto filtra dal Bologna e dalla Lega serie A. Le difficoltà di un eventuale recupero per il calendario fitto di impegni per entrambe le squadre (il Bologna riprenderà l'Europa League già giovedì prossimo)   hanno convinto a giocare la gara nonostante la morte del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, nella notte.