Clima teso per Fiorentina-Atalanta, Corr.sport: "18mila fischi su Firenze"

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Un anno dopo, il congedo dalla stagione della Fiorentina al Franchi dovrebbe essere simile. Lo scrive il Corriere dello Sport - Stadio, titolando: "Diciottomila fischi su Firenze". Così come infatti accadde l'anno scorso, quando nonostante il 3-2 sul Bologna dell'ex Italiano la Curva portò avanti la contestazione nei confronti di allenatore e dirigenza, stasera i toni saranno ancora aspri perché i gruppi organizzati hanno già iniziato a farsi sentire.

I poco più di 18mila spettatori attesi non risparmieranno nessuno o quasi. Vanoli sarà tra i pochi ad essere applaudito e ringraziato, perché nei suoi confronti la piazza prova comunque gratitudine per ciò che ha fatto. I principali bersagli saranno i calciatori, per tanti dei quali sarà un congedo: da Harrison a Rugani passando per Solomon ma probabilmente anche Gudmundsson e Dodo. Punto interrogativo su Moise Kean che dovrebbe fare capolino solo in tribuna.