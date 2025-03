L'agente di Mandragora: "Futuro al Napoli? Perché no. A maggio decideremo con la Fiorentina, rinnovo o addio"

L'agente di Rolando Mandragora parla del suo futuro. Luca De Simone, ospite a Stile Tv, ha parlato della situazione del suo assistito: "Come molti napoletani anche Rolando è legato alla propria città e avrebbe voluto giocare col Napoli, non vedo perché dovrebbe dire di no in questo momento, in caso gli si aprisse un'opportunità in futuro. Oggi è il centrocampista con più presenze della Fiorentina ed è stato impiegato sia come play davanti alla difesa che come mezzala nel centrocampo a tre. Rispetto a quanto faceva con Italiano è cambiato tutto, dal modulo all'interpretazione delle partite. La Fiorentina si è mossa bene sul mercato, prendendo tanti giocatori importanti e d'esperienza, come De Gea, Gudmundsson o Cataldi, e la rosa è migliorata. Palladino è un buon allenatore e con un po' di pazienza potrebbe regalare grandi soddisfazioni.

Su Mandragora dico che ha ancora un anno di contratto e non è il momento giusto per discutere cosa succederà. Tra maggio e giugno le parti si incontreranno per decidere se proseguire insieme o no, visto che il mercato ci insegna che, con un anno di contratto, o si rinnova o si va via".