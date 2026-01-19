L'ad del Milan Furlani ricorda Commisso: "Lascia una realtà stupenda come il Viola Park"
A margine dell'Assemblea di Lega che si terrà ogg, l'Ad del Milan Giorgio Furlani ha ricordato Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso nella notte tra venerdì e sabato. Ecco le parole raccolte da Tuttomercatoweb.com: “Commisso era una bravissima persona, che ho avuto la fortuna di conoscere, ci mancherà. Ce ne fossero di più come lui”.
Cosa lascia al calcio italiano? “Beh, penso al grandissimo investimento in una struttura stupenda come il Viola Park. È una struttura all’altezza di quelle che non abbiamo in Italia, e per le quali siamo dietro al calcio inglese. La speranza è che tutte le società italiane possano seguire questo esempio”.
