"Dodo è 'Prova a prendermi', Fagioli pizarreggiante". Il commento di Stefano Cecchi
Tra le pagine de la Nazione, nella sezione sportiva, spazio anche ai commenti delle firme più prestigiose del quotidiano sulla vittoria della Fiorentina a Bologna. Ecco il pensiero di Stefano Cecchi: "Troppo bella per essere falsa. Venti partite dopo la Fiorentina ritrova se stessa dimostrando che quelli che erano i sentimenti positivi sulla rosa di agosto non erano utopie o vaneggiamenti da tifoso. Senza nessuno dei nuovi acquisti di gennaio la squadra viola infatti stritola un Bologna a corto di idee, e lo fa con la forza dei suoi giocatori cardine. Un Fagioli pizarreggiante in regia, un Mandragora troneggiante negli inserimenti e un Dodo tornato il prova a prendermi dei tempi migliori".
Così invece Benedetto Ferrara: "Questo grande romanzo popolare chiamato Fiorentina continua ad allargarci il cuore di emozioni forti. Lacrime, paure, rinascite, cori, dolore, ripartenze. Questa vittoria arrivata a poche ore dalla scomparsa del presidente Commisso ha messo in mostra un desiderio di rivincita sul dolore e sulle difficoltà forte e travolgente. Una squadra dominante, un gruppo che cancella quel poco o niente con cui abbiamo convissuto per troppo tempo. Ora che il sole inizia a uscire iniziamo a vedere il lavoro di un allenatore, Paolo Vanoli, che si è dannato l'anima per trovare quell'armonia umana e di gioco impossibile da trovare fino a qualche giorno fa".
