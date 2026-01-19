Zanzi su Commisso: "È stato fondamentale per i rapporti Usa-Italia"
Il presidente dell’Hellas Verona, Italo Zanzi, intercettato dai microfoni di Tuttomercatoweb.com prima dell'Assemblea di Lega in programma oggi, si è espresso così, anche a nome della società gialloblù, sulla morte del presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “A nome di tutta la società faccio le mie condoglianze, è una cosa molto triste. Lui ha fatto tanto per la Fiorentina e anche per il calcio italiano.
Tristissimo”. Da americano, cosa ha portato Commisso nei rapporti Italia-USA? “Per esser sincero, non ho avuto l’opportunità di conoscerlo molto bene, però ha dato tanto al calcio italiano e anche per creare una relazione tra Stati Uniti e Italia”.
