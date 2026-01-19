Sticchi Damiani sul minuto di silenzio a Commisso: "Ecco perché si sono comportati così i tifosi del Lecce"

Anche Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha ricordato Rocco Commisso a margine dell'Lega Calcio Serie A. Queste le parole pronunciate a Tuttomercatoweb.com: “Per quanto riguarda il Lecce, noi siamo stati da subito vicini alla Fiorentina e alla famiglia, è un personaggio che negli anni ha dato tanto al nostro calcio. Ci ha portato una visione anche in Lega con il compianto Joe Barone, che ha contribuito a far crescere il nostro calcio. Hanno costruito un centro sportivo all’avanguardia, il nostro calcio ha beneficiato della sua mentalità. Mancherà sia come dirigente che come imprenditore”.

Ieri durante il minuto di silenzio a San Siro si sono sentiti dei cori contro la Lega dei tifosi del Lecce. Le è dispiaciuto?

“Sono cose che riguardano i tifosi e io le lascerei ai tifosi. Penso che il minuto di raccoglimento vada sempre rispettato, però la nostra tifoseria è ferita da alcune mancate attenzioni del passato (il caso Fiorita, ndr). Giusto o sbagliato manifestarlo così, sono cose che su cui io non entro, però se è stato fatto è perché ci sono delle ferite ancora aperte”.