FV e RFV negli States per l’ultimo saluto al presidente Commisso

Oggi alle 13:39Primo Piano
di Redazione FV

Firenzeviola e Radiofirenzeviola in partenza per gli Stati Uniti dove il nostro direttore Tommaso Loreto seguirà le esequie del presidente della Fiorentina Rocco Commisso scomparso nelle prime ore di sabato 17 gennaio. 

A partire da domani, su Firenzeviola.it, tutti gli aggiornamenti in tempo reale tra il New Jersey (dov’é allestita la camera ardente) e New York dove mercoledì alle 10:00 (le 16:00 italiane) verrà celebrato il funerale. 

Su Radiofirenzeviola una programmazione speciale racconterà l’ultimo saluto a Commisso con una diretta straordinaria fino a mezzanotte in programma domani oltre alla cerimonia di mercoledì che si terrà presso la Cattedrale di San Patrizio a New York.