FirenzeViola
FV e RFV negli States per l’ultimo saluto al presidente Commisso
Firenzeviola e Radiofirenzeviola in partenza per gli Stati Uniti dove il nostro direttore Tommaso Loreto seguirà le esequie del presidente della Fiorentina Rocco Commisso scomparso nelle prime ore di sabato 17 gennaio.
A partire da domani, su Firenzeviola.it, tutti gli aggiornamenti in tempo reale tra il New Jersey (dov’é allestita la camera ardente) e New York dove mercoledì alle 10:00 (le 16:00 italiane) verrà celebrato il funerale.
Su Radiofirenzeviola una programmazione speciale racconterà l’ultimo saluto a Commisso con una diretta straordinaria fino a mezzanotte in programma domani oltre alla cerimonia di mercoledì che si terrà presso la Cattedrale di San Patrizio a New York.
Pubblicità
Primo Piano
Sticchi Damiani sul minuto di silenzio a Commisso: "Ecco perché si sono comportati così i tifosi del Lecce"
I viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivaredi Mario Tenerani
Le più lette
1 I viola hanno onorato Rocco. Mai visti così quest'anno… Paratici sempre più al comando. Fabbian e Thorstved possono arrivare
Copertina
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com