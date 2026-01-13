Calciomercato

CSC Flash, ultimi dettagli per Harrison. Gud e Fagioli incedibili

Oggi alle 14:18Primo Piano
di Redazione FV

Torna l'appuntamento di calciomercato, riguardanti la Fiorentina, all'interno del "Chi si compra? Flash!".

Ultimi dettagli per Harrison.
Jack Harrison è vicino a vestire la maglia della Fiorentina. La trattativa col Leeds è ai dettagli: si discute della cifra del diritto di riscatto. 

Baldanzi più lontano.
Si raffredda la pista che porta a Tommaso Baldanzi ma non è da escludere a priori che più avanti la Fiorentina si rifaccia avanti. Baldanzi che piace anche al Verona. 

Gud e Fagioli blindati.
Gudmundsson e Fagioli, che hanno ricevuto diversi sondaggi negli ultimi giorni, vengono considerati incedibili dall'attuale dirigenza. 

Le cessioni.
Viti verrà ceduto, esattamente come Richardson e Dzeko. La Fiorentina cerca casa per diversi giocatori in uscita.

Gli alti colpi.
Difesa e centrocampo sono ora le priorità dei dirigenti viola che vogliono regalare a Vanoli gli ultimi innesti nel minor tempo possibile.

