KOKORIN, Tampone al cs: da domani differenziato

Sasha Kokorin ha fatto ritorno a Firenze dopo oltre dieci giorni passati nella clinica romana di Villa Stuart: il russo, che ha soggiornato nella Capitale per seguire un percorso di recupero dopo la lesione al retto femorale subita nel match con la Roma del 3 marzo, si è presentato al centro sportivo e si è sottoposto al tampone anti-Covid. Secondo quanto appreso da FV, Da oggi l'attaccante tornerà in campo ma dovrà seguire l’ultima parte del proprio lavoro individuale: impossibile che Kokorin sia disponibile per la ripresa del campionato, più probabile che possa essere convocato per il match dell’11 aprile contro l’Atalanta.