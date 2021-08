KOKORIN, La Viola vuole tenerlo. A meno che...

Il Corriere Fiorentino, in edicola stamani, parla anche di Sasha Kokorin e del suo ruolo di vice-Vlahovic. Sul russo - si legge - per ora non si registrano inserimenti reali, l’intenzione della dirigenza è continuare ad aspettarlo, ma se nelle ultime ore dovessero concretizzarsi occasioni è lecito pensare a una Fiorentina in cerca anche di un attaccante centrale da inserire in rosa in eventuale sostituzione del serbo