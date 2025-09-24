Kean sta meglio da solo? Pioli pensa alla soluzione unica punta

Potrebbe sembrare un paradosso, sottolinea La Gazzetta dello Sport, ma a Firenze uno dei principali temi di discussione riguardanti la Fiorentina è se un attacco con meno punte potrebbe essere più pericoloso. L'obiettivo di Pioli è quello di far tornare Kean il centravanti che la passata stagione aveva segnato 19 reti in Serie A. Per il momento l'ex Juventus è ancora fermo a zero e l'allenatore parmense sta cambiando di tutto in avanti per farlo rendere al meglio.

Che la soluzione possa essere quella di farlo tornare ad essere l'unico riferimento offensivo come la passata stagione? Un'idea potrebbe essere quella di mettergli accanto un giocatore come Gudmundsson, che ricopre spazi diversi in campo e che ancora a Firenze deve dimostrare tutto il suo valore. L'alternativa migliore sarebbe quella di trovare un Retegui-viola. Un centravanti che liberi spazio a Kean senza intralciarne i movimenti un po' come fatto dall'ex Atalanta in Nazionale. E fino ad adesso gli unici gol del classe 2000 in stagione sono arrivati proprio in maglia azzurra.