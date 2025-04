Kean sereno, sarà convocato per Siviglia. Ora decide Palladino

Moise Kean ieri pomeriggio è tornato al Viola Park ed è stato accolto da quell'amore che a Firenze ormai è diventato un must. Lo scrive stamani La Gazzetta dello Sport facendo il punto - come già fatto dalla nostra redazione - sull'attaccante della Fiorentina che al centro sportivo di Bagno a Ripoli è apparso sereno e sarà convocato per la sfida di domani sera a Siviglia contro il Betis, per l'andata della semifinale di Conference League.

Kean aveva lasciato il ritiro prima del Cagliari una settimana fa, ma ieri ha ripreso ad allenarsi e oggi sarà presente alla rifinitura, poi verrà fatta una valutazione in base alle condizioni fisiche e soprattutto mentali in un momento di difficoltà. Dovrà essere bravo l'allenatore, Raffaele Palladino, a capire il giusto equilibrio fra serenità, fame di incidere e condizione fisica. Nella conferenza di stasera il tecnico potrà dare qualche elemento in più, mentre nel colloquio avuto ieri tra tecnico e attaccante, Palladino ha ascoltato Kean e fatto delle valutazioni che andranno avanti per le prossime 24/36 ore, conclude la rosea: entro domani sarà presa la decisione sulla sua presenza dal 1' sul campo del Benito Villamarin oppure se entrerà a partita in corso.