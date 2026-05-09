Kean out anche domani. Attese notizie dalla rifinitura, ma non forzerà i tempi
A Firenze continuano a far discutere le condizioni di Moise Kean, che salvo sorprese non prenderà parte nemmeno alla gara di domani contro il Genoa. Ieri il giocatore si è allenato ancora a parte, aumentando ulteriormente i carichi ma il problema alla tibia continua a persistere. La notizia positiva, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, è che il piano di recupero procede, per quanto lento, senza ostacoli.
La speranza è di poterlo riabbracciare per la gara contro la Juventus alla penultima a Torino, anche se resta molto difficile azzardare previsioni a fronte di un infortunio che affiora periodicamente da diversi anni. Kean lavora per concludere la stagione in campo ma nessuno forzerà i tempi: sarebbe un autogol. Nella rifinitura di oggi sono attesi altri progressi, dopo il rientro martedì sera dal permesso autorizzato dal club per la nascita del secondogenito.
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