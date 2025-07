Kean, in Italia piace a Inter e Milan. Ma occhio anche alla situazione Galatasaray-Osimhen

Oltre a essere finito nel mirino dell'Al-Hilal, Moise Kean sarebbe anche sul taccuino di Inter e Milan, si legge su La Nazione. Niente Al Qasdiah, pronto a pagare la clausola da 52 milioni (e tuffatosi poi su Retegui): assalto respinto dal giocatore che la Fiorentina vuole blindare portando l’ingaggio da 2,2 a 4 milioni.

Da monitorare anche la situazione Galatasaray-Osimhen (se l’affare non si sbloccherà i turchi potrebbero tornare su Kean) e del solito Manchester United, che però sembra in attesa per fare un’offerta post clausola. Insomma, di concreto ancora poco o niente, con la Fiorentina che rimane nella consueta posizione d’attesa.