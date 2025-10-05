RFV Pradè contestato, Ceccarini: "Non si dimetterà. Decide Commisso"

Intervenuto a Radio Firenzeviola nel post-partita di Fiorentina-Roma,l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha provato a fare il punto sulla posizione di Daniele Pradè a maggior ragione a seguito di un'altra contestazione da parte della Curva Fiesole prima del match: "Se pensate che Pradè si dimetta, penso che sia l'ultima cosa a cui sta pensando nella sua vita. Almeno fino ad oggi, poi nel mondo del calcio si è visto di tutto. La contestazione c'era già stata a fine anno scorso e lui stesso aveva confessato di averci pensato.

Ora il discorso da parte della Curva si è accentuato ma se lo conosco un po', non si dimetterà. Dovrà decidere il presidente eventualmente, ma vi dico sinceramente che non credo verrà preso un provvedimento conoscendo un po' il mondo Fiorentina. Anche perché nel caso si sarebbe dovuto cambiare un po' di tempo fa, perché a livello di acquisti negli anni ne sono stati sbagliati abbastanza... C'erano già elementi per mettere in discussione la dirigenza. Il presidente in questo momento avrà anche altro a cui pensare ma secondo me non prenderà alcuna decisione".

Ma esiste ad oggi un ds che verrebbe alla Fiorentina?

"Il nome che mi viene in mente è Giuntoli, che peraltro ai tempi del Napoli sarebbe anche venuto volentieri portandosi dietro Sarri. Secondo me anche oggi a lui piacerebbe lavorare nella piazza di Firenze".

