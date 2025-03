Social Kean festeggia: "Grazie alla mia gente". Poi una serie di foto, anche dall'ospedale

vedi letture

Compleanno speciale per Moise Kean che ieri sera era sugli spalti del Franchi a godersi la vittoria dei suoi compagni alla Fiorentina contro il Lecce pur senza lui in campo. L'attaccante non è passato inosservato con un look molto americano e con gli occhiali da sole indosso nonostante il buio, anche per nascondere la ferita all'arcata sopraccigliare che comunque gli è rimasta dopo la botta con conseguente trauma cranico presa a Verona ormai una settimana fa.

L'attaccante della Fiorentina ha celebrato tutto il giorno anche sui social con auguri e immagini tra cui anche una dall'ospedale di Verona, per poi pubblicare una serie di foto (in cui si vede anche il medicamento per la ferita al sopracciglio sinistro) ringraziando tutti: "Grazie alla mia gente per le preghiere, cadrò e risalirò, non posso e non voglio fermarmi", ha scritto l'ex Juventus sul proprio profilo Instagram rigorosamente in inglese.

Quando torna Moise Kean

I tempi di recupero dell'attaccante sono ancora incerti ma ieri Palladino si è mostrato ottimista di una sua presenza almeno nella lista dei convocati per la prossima trasferta di Atene, per il Panathinaikos in Conference League: "Quando torna Kean? Io spero già giovedì, ce lo auguriamo tutti" ha detto il tecncio viola dopo la partita vinta contro il Lecce.