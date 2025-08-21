FirenzeViola Kean espulso, ma Piccoli non potrà giocare al ritorno: il motivo

L'ingenua espulsione di Moise Kean nel finale di primo tempo di Polissya-Fiorentina non solo ha complicato la ripresa dei viola, ma rischia anche di pesare nella gara di ritorno in programma il 28 agosto prossimo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il numero venti, che dopo aver subito un fallo per trattenuta (e tirata di capelli del difensore) ha accennato una gomitata ricevendo così un rosso ineccepibile, per l'espulsione diretta riceverà almeno due giornate di squalifica. Questo vuol dire che salterà la gara di giovedì prossimo.

Gara in cui Stefano Pioli non potrà schierare Roberto Piccoli: il nuovo acquisto della Fiorentina (ancora non c'è l'ufficialità dell'operazione) non potrà comunque partecipare al ritorno poiché non presente nella lista Uefa che la Fiorentina ha comunicato martedì alla Uefa. Gli unici calciatori schierabili sono quelli presenti in lista (qui l'elenco completo) e quindi, almeno per Fiorentina-Polissya, niente Piccoli.