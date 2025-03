Kean e Gudmundsson, 21 gol in due: terza coppia più prolifica della Serie A

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola concentra la sua attenzione su Kean e Gudmundsson, la coppia gol chebsta riportando la Fiorentina in zona Europea. 15 reti dell'ex Juventus e 6 dell'islandese. Con 21 reti complessivamente segnate, di cui 3 rigori, Kean e Gudmundsson sono ad oggi la terza coppia di marcatori della serie A, dietro ai due atalantini Retegui-Lookman (34 centri in due) e vicini ai 24 gol segnati dai nerazzurri Lautaro Martinez e Thuram. Nonostante non siano ai livelli di coppie viola del passato come Borgonovo e Baggio o Batistuta e Baiano, Gudmundsson e Kean rappresentano la principale speranza per questo rush finale di campionato. Se l'ex bianconero ha raggiunto Toni e Gilardino a 20 gol stagionali, l'islandese sta dimostrando di avere un ottimo rendimento sottoporta. Tanto che la sua media gol è addirittura di due minuti migliore di quella di Kean, una rete ogni 133 minuti per l'ex Genoa e una ogni 135 minuti per Kean. Insomma, dopo tante difficoltà Gudmundsson è tornato ai suoi livelli, quelli che l'islandese aveva mostrato l'anno scorso a Genova.

Da quando è tornato dopo l'infortunio al coccige Gudmundsson ha giocato 5 partite, tre in campionato e due in Conference League, segnando tre reti, di cui due decisive per il risultato finale. L'islandese è la spalla ideale per l'ex Juventus. L'importante sarebbe riuscire a trattenere Kean in estate nonostante la clausola da 52 milioni e l'interesse delle big di Premier League. L'opportunità è legata alla sua voglia di andare al mondiale del 2026 e il suo feeling con la città. Contando il riscatto dell’islandese da esercitare a fine stagione, i viola infatti potrebbero essersi già assicurati non solo il presente ma anche il futuro in zona gol.