KAYODE, Vince il GoldenBoy Italiano: "Lo seppi da Bove"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Michael Kayode ha vinto il Best Italian Golden Boy 2024, ovvero il riconoscimento che Tuttosport ogni anno assegna al miglior atleta italiano under 21 in circolazione. Presente alla cerimonia di premiazione, l'esterno della Fiorentina ha commento così, dal palco, la vittoria personale: "Ringrazio il presidente e la società che hanno creduto in me e che mi spronano sempre a dare il massimo. Voglio ricordare anche Joe Barone che mi ha dato fiducia quando sono venuto a Firenze. E' un riconoscimento fantastico che dedico anche alla mia famiglia e a chi mi è stato vicino".

Come ha scoperto di aver vinto il premio?

"Ero in spogliatoio, facevo la doccia. Esco e sento Bove che guarda la tv e dice: 'Ragazzi Kayo ha vinto il Golden Boy Italiano'. Ho detto boh, lui scherza molto, magari mi prende in giro da buon romano... e invece era tutto vero".

Quanto è difficile per un giovane emergere in Italia?

"Non è facile, ma penso anche altrove oltre all'Italia. Anche il mio percorso non è stato facilissimo, sono dell'idea che è importante essere costanti, avere una grande mentalità e grande dedizione. Poi, si può tutto".