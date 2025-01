KAYODE, Su di lui Brentford e Brighton. La situazione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i possibili partenti in casa Fiorentina in questo mese di gennaio c'è Michael Kayode. Il terzino classe 2004 addirittura oggi non è stato convocato per la sfida contro il Torino proprio per le tante voci di mercato che ci sono intorno a lui. Tra queste la più importante riguarda la possibilità per il difensore piemontese di trasferirsi in Premier League. In particolare su Kayode ci sarebbe l'interesse di due club d'Oltremanica, il Brentford e il Brighton, con il primo in pole position.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com i viola e le due società inglesi starebbero lavorando a un trasferimento in prestito con diritto di riscatto a 17 milioni di euro. Saranno decisive le prossime ore.