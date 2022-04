JUVENTUS-FIORENTINA 2-0, Rivivi il LIVE di FV!

23.00 - Finisce qui la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

22.58 - Fiorentina che esce a testa alta dalla Coppa Italia. La sfortuna e qualche errore di troppo condannano la squadra di Italiano che crea tanto anche a Torino ma non riesce proprio a segnare contro la Juventus di Allegri, che in finale affronterà l'Inter.

90' +5' - FINISCE QUI. La Fiorentina esce dalla Coppa Italia.

90' +4' - GOL DI DANILO. Cuadrado salta secco Quarta in area e appoggia dietro per Danilo per il quale è un gioco da ragazzi mettere in rete il 2-0.

90' +3' - Amrabat recupera su un contropiede della Juventus. Ma il cronometro scorre inesorabile.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

90' - Sottil! Libera il tiro in area ma Perin ci mette i piedi e respinge. Niente da fare: la Fiorentina non riesce proprio a segnare.

90' - Tiro in porta di Amrabat dopo una buona sponda di Cabral, ma la conclusione è debole. Blocca Perin.

86' - Prima Callejon prova l'eurogol al volo e viene murato in corner, poi è Cabral a colpire di testa il calcio d'angolo. Ma spara alto.

84' - De Ligt prova la giocata in area e centra l'esterno della rete.

82' - Cambi nella Juventus: escono Vlahovic e Bernardeschi, entrano Chiellini e Kean.

79' - Cambia anche la Fiorentina: entrano Piatek e Maleh, escono Ikoné e Duncan.

79' - Cambio nella Juventus: fuori De Sciglio per Cuadrado.

78' - Cabral! Svetta di testa su De Ligt, ma il pallone termina fuori di un soffio!

76' - Zakaria tira potente dalla distanza: Dragowski immobile ma il pallone termina fuori.

75' - Scambio in area nello stretto tra Vlahovic e Dybala ben coperto da Igor.

72' - Giallo per Martinez Quarta che entra in scivolata in netto ritardo su Vlahovic.

71' - Sottil in area è troppo lento, calcia ma viene murato da Zakaria.

70' - ATTENZIONE! GOL ANNULLATO! ERA FUORIGIOCO.

69' - Lasciato inspiegabilmente solo da Callejon, Rabiot stoppa il pallone e a tu per tu con Dragowski realizza il gol.

69' - GOL DI RABIOT. Amnesia difensiva della Fiorentina.

69' - Cambio della Fiorentina: fuori Venuti, dentro Callejon.

66' - Cambio nella Jvuentus: fuori Morata per Dybala.

66' - Biraghi calcaia ad un soffio! Punizione praticamente perfetta con Perin immobile, ma il pallone termina fuori.

65' - La Fiorentina è in formazione assedio in questi minuti, anche se non riesce a sfondare si gioca solo negli ultimi 20 metri della Juventus.

63' - Cambio nella Fiorentina: fuori Saponara, dentro Sottil.

62' - Cross di Biraghi per Nico Gonzalez colpito male dall'argentino. Palla fuori.

59' - Saponara riesce a toccare un pallone in area ma nessuno interviene: allontana la Juventus.

57' - Cabral calcia in area su assist di Duncan: palla deviata in corner.

55' - Traversa di Zakaria liberato in area da Vlahovic: conclusione potente da posizione defilata, palla che tocca la parte alta della porta ed esce.

54' - Continua il canovaccio della sfida mentre il tempo passa. Fiorentina stabilmente nella metà campo avversaria.

51' - Martinez Quarta su corner! Miracolo di Perin! Colpo di testa deviato da De Ligt sul quale il portiere si allunga e salva. Fiorentina ad un passo dal gol!

50' - Fiorentina in pressione con un possesso prolungato nella trequarti avversaria.

47' - Esce momentaneamente dal campo il francese che però sembra avere solo un problema al naso.

46' - Subito gioco fermo per Rabiot che resta a terra dolorante. Entra lo staff medico bianconero.

45' - SI RIPARTE! Un cambio per la Fiorentina: entra Amrabat al posto di Torreira.

--- INTERVALLO ---

45' +5' - FINE PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la Juventus.

45' +2' - Giallo per De Sciglio che scalcia Saponara. Ammonizione ineccepibile.

45' - Assegnati 4 minuti di recupero.

44' - Fiorentina riversata in avanti adesso, ma tutti i cross vengono ben coperti dalla Juventus.

42' - Gioco fermo per un colpo preso da Bonucci in area su un contrasto con Ikoné, che per poco viene anticipato prima di tirare in porta.

40' - Cabral! Squillo del brasiliano che prende una palla recuperata da Saponara in area, si libera e scarica un destro potente ma centrale: respinge Perin.

39' - Cross di Venuti deviato che termina tra le braccia di Perin. La Juventus si chiude in difesa e non soffre fin qui.

35' - Fiorentina che prova a reagire con un paio di cross pericolosi respinti dalla difesa della Juventus.

32' - Un cross innocuo sul quale inspiegabilmente Dragowski esce a vuoto. Biraghi respinge sul petto di Bernardeschi che stoppa e calcia: il portiere tocca ma non riesce ad evitare il gol. Juventus in vantaggio.

32' - GOL DI BERNARDESCHI. MA CHE ERRORE DI DRAGOWSKI...

29' - Vlahovic in netta posizione di fuorigioco viene di nuovo ipnotizzato da Dragowski. Poi l'arbitro segnala la posizione irregolare.

27' - Problemi alla schiena per Torreira che si è fatto male da solo. Non un buon segno, entra lo staff medico.

26' - Il cross da corner lo prende Bonucci ma spara alto.

25' - Chiusura determinante di Quarta su Morata, liberato con il tacco da Vlahovic in area. Juventus che sta provando a prendere un po' di campo.

21' - Igor prima di perde e poi si mangia Vlahovic, chiuso in area da Duncan. Brivido per la Fiorentina con il serbo che si era lanciato alle spalle di tutto.

20' - Tiro dalla distanza di Torreira che non spaventa Perin. Palla direttamente fuori.

19' - Ikoné calcia tutto solo in area ma spara in curva.

18' - Ritmi leggermente più bassi adesso in questa fase di gioco, anche se c'è comunque sempre aria che possa succedere qualcosa.

13' - Un'occasione per parte! Ikoné sbaglia un passaggio per Torreira in area, dalla parte opposta Vlahovic calcia da posizione defilata e Dragowski si oppone. Il serbo arringa il tifo bianconero.

11' - Juventus fin qui in difficioltà in impostazione. Fiorentina in controllo anche se lo svantaggio nella doppia sfida pesa come una spada di Damocle.

8' - Posizione netta di fuorigioco di Morata che a tu per tu con Dragowski si era fatto ipnotizzare. Occasione Juventus nata da Igor che era scivolato da ultimo uomo lanciando Vlahovic. Si salvano i viola che sono partiti molto meglio però.

5' - Rivedendo l'occasione risulta ancora più incredibile: se Cabral si fosse spostato in tempo la Fiorentina avrebbe fatto gol!

4' - Occasione Fiorentina! Incredibile, è Cabral che mura la conclusione di Torreira a botta sicura dopo un errore di Perin. Fuorigioco del brasiliano che era sulla linea di porta, ma sarebbe stato gol!

2' - Prima azione della Fiorentina sulla sinistra. Doppio cross di Biraghi messo via dalla difesa della Juventus.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina in divisa viola. Juventus in bianconero.

20.56 - Entrano in campo in questo momento le due squadre. Atmosfera da brividi allo Stadium.

È tutto pronto: all'Allianz si fa la storia! Semifinale di ritorno di Coppa Italia che mette di fronte due squadre pronte a tutto per la finale: da una parte la Juventus ormai con pochi stimoli in campionato e vogliosa di vincere l'unico trofeo della stagione, dall'altra la Fiorentina che prova la storia. Nel mezzo il risultato dell'andata, l'1-0 con autogol di Venuti che dà un grande vantaggio ai bianconeri. I viola però hanno dimostrato di potersela giocare con tutti. Restate con FirenzeViola.it per tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Saponara, Torreira, Duncan; Gonzalez, Ikoné, Cabral. All.: Italiano.

A disp. Terracciano, Rosati, Bonaventura, Callejon, Maleh, Terzic, Piatek, Odriozola, Sottil, Amrabat, Nastasic, Kokorin.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Vlahovic, Morata. All.: Massimiliano Allegri.

A disp. Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Dybala, Cuadrado, Pellegrini, Kean, Rugani, Soule, Miretti.