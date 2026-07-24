Niente APOEL per Barak: "Non è stato raggiunto l'accordo definitivo"

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Niente APOEL per Antonin Barak. Il club cipriota ha comunicato, attraverso una nota ufficiale, di non aver chiuso l'accordo per l'acquisto del centrocampista ceco dalla Fiorentina. Questo il post pubblicato su Instagram: "L'APOEL FOOTBALL (PUBLIC) LTD comunica che non procederà alla stipula di un accordo definitivo con il calciatore Antonin Barak. Nonostante l'accordo di principio raggiunto tra le due parti, a seguito di successive discussioni, si è deciso di comune accordo che non procedere alla stipula di un accordo definitivo fosse la soluzione più vantaggiosa per entrambe le parti. Di conseguenza, la procedura di trasferimento non avrà luogo. Ringraziamo Antonin Barak per la professionalità e la collaborazione dimostrate durante le nostre discussioni e gli auguriamo ogni successo per il suo futuro professionale e personale".

Questo il comunicato diffuso su Instagram dall'APOEL: