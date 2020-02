JUVE, CR7 non convocato. E il record di Bati...

Una notizia un po' improvvisa ha scosso il mondo Juventus: Cristiano Ronaldo non è stato convocato da Maurizio Sarri per la partita che domani i bianconeri giocheranno contro il Brescia di Diego Lopez. Una pausa concordata da giocatore e staff medico visti i tanti impegni ravvicinati del club, ma una decisione che cambia le carte in tavola per quanto riguarda il record di Batistuta di gol in partite consecutive di Serie A.

Il Re Leone segnò infatti per 11 partite consecutive in maglia viola senza saltare neanche una partita, cosa che invece fece Quagliarella quando lo scorso anno arrivò a 11 partite consecutive non giocandone una. CR7 invece è arrivato a 10 partite consecutive. Ma anche se l'attaccante portoghese segnasse al turno dopo contro la SPAL, dunque, il record di Batigol resterebbe intatto.