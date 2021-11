JOVIC, Fiorentina ipotesi gradita. Real d'accordo

La Nazione fa il punto sull’obiettivo viola Luka Jovic. In queste tredici partite, in solo quattro occasioni ha indossato la maglia da titolare nel Real. Per le altre tra panchina e infortuni (2) è rimasto ai margini. Il Madrid non metterebbe un veto alla sua partenza e Firenze sarebbe destinazione gradita, anche dalla sua agenzia, che fa capo a Fali Ramadani, procuratore notoriamente in ottimi rapporti con la Fiorentina.