ITALIANO (S.STAMPA), Preoccupato dal problema gol

Queste le parole di Vincenzo Italiano dalla sala stampa della Dacia Arena: “Penso che questa partita non abbia ragioni di base, siamo stati troppo timidi nel primo quarto d’ora e non abbiamo fatto quel che avevamo preparato. Dopo i primi 15 minuti abbiamo preso la sfida in mano, Silvestri ha fatto due parate decisive, poi riprendere l’Udinese che si è difesa bene non è stato semplice. Le scelte sono tutte forzate per acciacchi e chi non può giocare tre gare ogni tre giorni. Sono scelte che faccio senza problemi perchè a parte i primi 15 minuti ho visto comunque risposte positive.

I cambi? Si parla del turnover ma vorrei sapere qual’è la formazione titolare della Fiorentina…. Rispetto a Napoli mancavano Bonaventura, Amrabat ha giocato 10 minuti, ma non è questione di spiegare le scelte, io a parte il primo quarto d’ora sono contento di tutti. Va in campo sempre la formazione migliore, si vince e si perde tutti insieme, siamo solo alla sesta gara e questa è appena la prima sconfitta.

I gol che mancano? E’ un problema, tenendo conto il possesso palla e le situazioni che abbiamo avuto a ridosso dell’area di rigore. A me non pare si sia perso valore rispetto al match con il Napoli, poi è chiaro che mi preoccupa la questione del gol ma fare gol all’Udinese è sempre un problema, quando vai in svantaggio soffri sempre contro di loro. Abbiamo cercato con i cambi gioco di creare problemi agli avversari, ma l’Udinese difende sempre a 4 e trovare spazi non è sempre semplice, ma ripeto che questa sconfitta è figlia dei primi 15 minuti in cui siamo stati troppo timidi e quando ci siamo svegliati era troppo tardi. Potevamo pareggiare ma andiamo avanti.

Turnover? Ogni partita perdiamo qualche calciatore e spesso non è possibile recuperarli. Ogni gara abbiamo perso per strada qualcuno, è chiaro che dobbiamo fare l’abitudine a questo aspetto ma gare come queste sono molto dispendiose e non so come potremo recuperare. Italiano non è impazzito, il problema è che partite impegnative come queste non ti danno modo di recuperare e per questo ci saranno cambi anche in ottica della prossima sfida con la Juve.

Venuti fallo? Se l’arbitro avesse fischiato fallo credo che nessuno si sarebbe troppo lamentato.

Portieri, sono in vantaggio quelli dello scorso anno, Pietro sta facendo bene, oggi toccava a lui, adesso l’idea di cambiare ogni gara non mi fa impazzire. Secondo me coinvolgere tutti è un bene, oggi Terracciano ha fatto bene come in Olanda, Gollini si muove diversamente, ma non lo considero un problema, anzi semmai è una risorsa perchè ho due portiere affidabilissimi.

Quattro gare senza segnare restano un problema, sarei stato più preoccupato però in assenza di occasioni. Soffriamo poco ma preferisco esaltare più l’attacco che la difesa e per questo un po’ mi sto preoccupando.