ITALIANO, Risultato troppo pesante. Su Gonzalez…

Queste le parole di Vincenzo Italiano dopo la vittoria dell’Inter, per 3-1, contro la Fiorentina a DAZN: “Essendo la quinta giornata di campionato penso che bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno ovvero che per 70 minuti siamo stati all’altezza dei campioni di Italia ma se non riesci a concretizzare loro sono troppo forti. Il risultato è troppo pesante per quello che abbiamo visto. Uscire con gli applausi fa molto piacere. Il nostro primo obiettivo è la salvezza come quello di ogni squadra, dobbiamo concentrarci per raggiungere il prima possibile i quaranta punti. Nel secondo tempo dovevamo avere il coraggio del primo. È un peccato perché la prestazione c’è stata. Le rotazioni che facciamo sono in funzione della condizione, tutti si allenano bene e tutti sanno cosa fare in campo. Gonzalez? Lui dà l’anima ma deve capire che negli ultimi minuti potevamo tentare l’arrembaggio. Ha sbagliato e lo sa, queste cose soprattutto in Italia non vanno fatte”.